إنتر ميلان يضرب نابولي بثلاثية نظيفة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزًا كبيرًا علي نظيره نابولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دييجو ارماندو ماردونا ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي .

إقرأ أيضًا..

وتقدم إنتر ميلان بالهدف الأول عن طريق هاكن كالهانجولو في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 62 ، قبل نهاية المباراة خفط ماركوس تورام الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وبهذة النتيجة يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس، فيما يتوقف نابولي عند المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

