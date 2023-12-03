نابولي يقترب من تجديد التعاقد مع اوسمين

أعلن رئيس نادي نابولي اوريليو دي لورينتيس ان ناديه سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن تجديد التعاقد مع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسمين والذي ينتهي تعاقده الحالي بنهاية موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

وكان فيكتور اوسمين والذي قاد نادي نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي قد ارتبط اسمه بالأنتقال لعدد من اندية الدوري الأنجليزي في مقدمتهم نادي تشيلسي الأنجليزي الذي يرغب في ضمه لتدعيم خط الهجوم .

وقال اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي في تصريحات ابرزتها وسائل الإعلام الإيطالية: سنوقع تمديد التعاقد مع فيكتور اوسمين خلال الأيام القليلة القادمة .طنا بصدد تمديد التعاقد معه خلال الصيف الماضي لكن المفاوضات الطويلة لم تنتهي إلى نتيجة محددة لكن الآن يمكنني القول اننا توصلنا إلى اتفاق سيوقع عليه الاعب الذي سيكون الاعب الأغلى داخل فريق نابولي .

وأضاف رئيس نادي نابولي : لا شك نواجه صعوبات في تجديد التعاقد مع أوسمين بعد العديد من الإغراءات التي وضعت أمامه للانتقال للأندية اخرى مثل تشيلسي لكنه فضل البقاء مع نابولي .

يذكر ان نادي تشيلسي يضع فيكتور اوسمين و أيضا إيفان توناي على رأس الاعبين الذي يرغب في ضمهم لتدعيم هجومه لكنه ربما ينتظر للصيف المقبل لانهاء صفقة ضم المهاجم .