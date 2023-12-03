وزير الاتصالات يتفقد مركز مبيعات سنترال المنيا المطور

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى، مركز مبيعات سنترال المنيا المطور الذى يقدم خدمات الاتصالات المتكاملة للعملاء بداية من تعاقدات التليفون الأرضى، وخدمات البيانات، والمحمول، وخدمات التضامن والتكافل، وخطوط طلاب المدارس، والمحافظ الإلكترونية، ودوائر المعلومات، وخطوط الربط، وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الشركة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت قام اليوم بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. حيث قام صباح اليوم بجولة تم خلالها افتتاح مكتب بريد مغاغة الرئيسى التاريخى بعد تطويره، وتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية الازهرى بمركز العدوة ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك شهد فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لمواطنى قرى حياة كريمة بمركز مغاغة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين وخريجى برامج التدريب ودعم ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا.