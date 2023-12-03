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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنتر ميلان ينهي الشوط الأول متقدما على نابولي في الدوري الإيطالي

نابولي وانتر ميلان
نابولي وانتر ميلان

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الشوط الأول متقدما على نابولي بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب دييجو ارماندو ماردونا ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي .

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وجاء هدف إنتر ميلان الوحيد في الشوط الأول عن طريق هاكن كالهاناوجلو في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة. 
 

بدأ نابولي المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- ناتان- ليو أوستيجارد- أمير رحماني.

في خط الوسط: فرانك أنجويسا- إيلماس- لوبوتكا.

في خط الهجوم: ماتيو بوليتانو- فيكتور أوسيمين- كفاراتسيخيليا.
 

فيما جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي..
 

حراسة : السويسري يان سومر.

خط الدفاع: ماتيو دارميان- ستيفان دي فري- فرانشيسكو أتشيربي.

خط الوسط: دينزيل دومفريس- نيكولو باريلا- هينريك مخيتريان- هاكان تشالهان أوجلو- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.




 

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