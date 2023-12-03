الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة نابولي وانتر ميلان في الدوري الإيطالي

نابولي وانتر ميلان
نابولي وانتر ميلان

أعلن الجهاز الفني لكل من نابولي والانتر التشكيلات الأساسية التي سيخوضان بها قمة الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز .

إقرأ أيضًا..

txt

نابولي يقترب من تجديد التعاقد مع اوسمين

txt

أنشيلوتي يشيد ببيلنجهام وسر الفوز على نابولي

يخوض نابولي المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- ناتان- ليو أوستيجارد- أمير رحماني.

في خط الوسط: فرانك أنجويسا- إيلماس- لوبوتكا.

في خط الهجوم: ماتيو بوليتانو- فيكتور أوسيمين- كفاراتسيخيليا.
 

فيما جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي..
 

حراسة : السويسري يان سومر.

خط الدفاع: ماتيو دارميان- ستيفان دي فري- فرانشيسكو أتشيربي.

خط الوسط: دينزيل دومفريس- نيكولو باريلا- هينريك مخيتريان- هاكان تشالهان أوجلو- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

مواد متعلقة

ريال مدريد يقلب الطاولة على نابولي برباعية مثيرة في دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

لوكا مودريتش يضيف متاعب جديدة لريال مدريد بعد إصابته قبل مواجهة نابولي

رسميًا.. نابولي يتعاقد مع ماتزاري

التعادل يحسم مباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تشكيل نابولي ويونيون برلين المتوقع للمباراة..ظهور عربي

أزمة داخل نابولي قبل موقعة ريال مدريد

نابولي يكشف حجم إصابة أوسيمين ومدة غيابه
الجريدة الورقية