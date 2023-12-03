التشكيل الرسمي لقمة نابولي وانتر ميلان في الدوري الإيطالي
أعلن الجهاز الفني لكل من نابولي والانتر التشكيلات الأساسية التي سيخوضان بها قمة الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز .
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حراسة المرمى: أليكس ميريت.
في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- ناتان- ليو أوستيجارد- أمير رحماني.
في خط الوسط: فرانك أنجويسا- إيلماس- لوبوتكا.
في خط الهجوم: ماتيو بوليتانو- فيكتور أوسيمين- كفاراتسيخيليا.
فيما جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي..
حراسة : السويسري يان سومر.
خط الدفاع: ماتيو دارميان- ستيفان دي فري- فرانشيسكو أتشيربي.
خط الوسط: دينزيل دومفريس- نيكولو باريلا- هينريك مخيتريان- هاكان تشالهان أوجلو- فيديريكو دي ماركو.
خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.