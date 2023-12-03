شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.. بدء انسحاب القوات الإقليمية لشرق أفريقيا وسط انتقادات

وفي تطور هام، بدأت القوة الإقليمية لجماعة شرق أفريقيا، التي تعتبرها كينشاسا غير فعالة، انسحابها من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن اختارت عدم تجديد ولايتها.

في صباح يوم الأحد، غادرت مجموعة أولى من حوالي مائة عسكري كيني، وهي جزء من القوة متعددة الجنسيات التي تضم جنودا من أوغندا وبوروندي وجنوب السودان، مطار غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، في طريقها إلى نيروبي.

وأكد متحدث باسم EAC-RF في الموقع أن الطائرة كانت متجهة إلى نيروبي ، وعلى متنها أفراد عسكريون كينيون فقط. ومع ذلك، لم يتم على الفور تقديم معلومات مفصلة بشأن خطة انسحاب القوة، وأقلعت الطائرة بعد وقت قصير من الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش).

وكان الجنود الكينيون قد بدأوا في الوصول إلى غوما في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بعد عام تقريبا من عودة تمرد حركة 23 مارس في شمال كيفو.

وبدعم من رواندا، استولت حركة 23 مارس على أجزاء كبيرة من المقاطعة. وفي ذلك الوقت، كانت السلطات الكونغولية قد دعت جماعة شرق أفريقيا إلى نشر قوتها لاستعادة الأراضي التي استولى عليها المتمردون.

ومع ذلك ، سرعان ما أصبح كل من السكان المحليين والحكومة الكونغولية ينتقدون بشدة قوات مجموعة شرق أفريقيا. وباستثناء البورونديين، اتهموا القوة الإقليمية بالتعايش مع المتمردين بدلا من إجبارهم على نزع سلاحهم.

بعد قمة مجموعة شرق أفريقيا التي عقدت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المنظمة الإقليمية في بيان أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "لن تجدد ولاية القوة الإقليمية بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2023".

ويأتي رحيل الجنود الكينيين وسط اشتباكات مستمرة بين حركة 23 مارس والجيش الكونغولي، بدعم من الميليشيات التي تعرف بأنها وطنية، وكان جندي كيني من القوة الإقليمية قد قتل في 24 أكتوبر/تشرين الأول بشظايا قذيفة.

انتخابات 20 ديسمبر

وقد نشطت العديد من الجماعات المسلحة والميليشيات لمدة ثلاثة عقود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إرث من الحروب الإقليمية في تسعينيات القرن العشرين و أواخر القرن العشرين.

وبالإضافة إلى قوة جماعة شرق أفريقيا، فإن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقا، موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999.

كما انتقدت كينشاسا عدم كفاءتها، وطالبت برحيلها «المنظم» و«المتسارع» بدءا من يناير 2024. وتضم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية حوالي 14,000 من قوات حفظ السلام، منتشرة بشكل حصري تقريبا في شرق البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 20 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دولة شاسعة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة الرئيس الحالي ، فيليكس تشيسيكيدي ، في السلطة منذ يناير 2019 ، يترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وبسبب تمرد حركة 23 مارس، لا يمكن إجراء الانتخابات في إقليمين في كيفو الشمالية. وليحل فيليكس تشيسيكيدي محل قوة جماعة شرق أفريقيا، يعتمد على نشر وحدات من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، التي تنتمي إليها جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا بيد أن إنشاء هذه القوة، الذي نوقش منذ أيار/مايو، لم يتحقق حتى الآن.

منذ أواخر عام 2022، يوجد في شمال كيفو حوالي ألف من الأفراد العسكريين الأوروبيين السابقين، الذين قدمتهم كينشاسا على أنهم «مدربون» وموزعون على شركتين خاصتين.

كما تؤكد السلطات الكونغولية أن الجيش الوطني يكتسب قوة، بهدف ضمان الدفاع عن أراضيه وحماية البلاد من «الاعتداءات» من قبل جيرانها، وخاصة رواندا.