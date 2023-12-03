مايا مرسي تتوجه إلى الإمارات ضمن وفد القومى للمرأة للمشاركة بمؤتمر المناخ

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، عصر اليوم ، متوجه إلى مدينة دبي ، علي رأس وفد المجلس القومي للمرأة ،للمشاركة في "يوم المرأة " ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28" والذي تستضيفه هذا العام دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر ٢٠٣٣ .

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة مايا مرسي ووفد المجلس المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام خلال فعاليات المؤتمر .

