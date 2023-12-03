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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تتوجه إلى الإمارات ضمن وفد القومى للمرأة للمشاركة بمؤتمر المناخ

بوابة الوفد الإلكترونية

غادرت  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، عصر اليوم ، متوجه إلى مدينة دبي ، علي رأس وفد المجلس القومي للمرأة ،للمشاركة في "يوم المرأة   " ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28" والذي تستضيفه هذا العام دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر ٢٠٣٣ .

 

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة مايا مرسي  ووفد المجلس  المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام خلال فعاليات  المؤتمر .
 

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