إنطلاق بطولة كرة القدم للمرحلة الإبتدائية بمدارس نجع حمادي

شهد الدكتور عفت محمد وزيرى مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، انطلاق بطولة كرة القدم للمرحلة الابتدائية، والتي أقيمت فعالياتها، علي ملعب مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح الإعدادية بنين بنجع حمادي، بحضور عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وحسن عوض موجه عام التربية الرياضية بقنا، والكابتن محمود نجيب موجه أول التربية الرياضية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأشرف على تنظيم البطولة، موجهي المراحل التعليمية، الدكتور على يحي، والكابتن أشرف شاكر ، و الدكتور عبدالرحيم حسن، والدكتور محمود فوزى، و الكابتن محمود عبدالعظيم، والكابتن عصام حسين، كما شارك فى التنظيم والتحكيم، الكابتن رشاد محمود على، والكابتن محمد ثروت معلما التربية الرياضية.

من جانبه قدم توجيه التربية الرياضية بنجع حمادي، بالشكر والتقدير لإدارة مدرسة الشهيد محمود عبدالفتاح بقيادة جمال حلمي مدير المدرسة، لاستضافة بطولة كرة القدم للمرحلة الابتدائية، ولأسرة التربية الرياضية بالمدرسة على المشاركة في التنظيم والتحكيم الكابتن إبراهيم عباس، والكابتن تامر احمد حسان، والكابتن أشرف عزت، معلمي التربية الرياضية بالمدرسة.