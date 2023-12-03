مفيدة للذاكرة.. طريقة عمل كيكة بالمكسرات والزبيب

كيكة بالمكسرات من الحلويات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، فتحتوي على دهون الغير مشبعة والتي تقوم بدورها في إزالة الكوليسترول الضار، مما تحميك من النوبات القلبية، كما أنها تعمل على تغذية الشعر وتقوي الذاكرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

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كيكة بالمكسرات

طريقة تحضير كيكة بالمكسرات

المقادير

- دقيق : 2 كوب (منخل)

- زبدة : كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بندق : 3 ملاعق كبيرة (محمص ومفروم)

- زبيب : ربع كوب (أصفر)

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- عين جمل : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- سكر : كوب

- بيض : 3 حبات

- فانيليا : ملعقة كبيرة

- حليب : نصف كوب

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والجوز والفستق والبندق والزبيب في وعاء.

اخفقي السكر مع الزبدة الطرية حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي.

أضيفي مزيج الدقيق مع المكسرات والزبيب والحليب واخفقي حتى تتجانس المكونات ويصبح خليط الكيك ناعماً وثقيلاً.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة دقيق وصبي مزيج الكيك فيه.

أدخلي الكيك للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 – 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ثم ازيلي القالب من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً.

ضعي الكيك في طبق التقديم وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.

فوائد المكسرات لصحة القلب

الدهون غير المشبعة

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة، وهي مفيدة جدًا لإزالة ما يسمى بالكوليسترول "الضار" أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الجسم، وعند التركيزات العالية، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الأحماض الدهنية أوميجا 3

المكسرات غنية بهذه العناصر المفيدة التي تحمي القلب من احتشاء عضلة القلب.

الألياف

تحتوي المكسرات على كمية لا بأس بها من الألياف الغذائية، مما يقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول، وثبت أن الألياف الموجودة في النظام الغذائي تمنع الشخص من الإصابة بمرض السكري.

فيتامين هـ

تحتوي المكسرات على فيتامين هـ، الذي يمكن أن يوقف تكوين الترسبات في الشرايين.

السيلينيوم

للحفاظ على صحة القلب وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، يحتاج الجسم إلى السيلينيوم، وتحتوي المكسرات على كمية كافية من هذا العنصر.