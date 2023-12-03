عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، ربة منزل وزوجها بالإعدام شنقا، بتهمة حبس طفل مجهول الهوية وتقييد حريته والتعدي عليه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

الإعدام لربة منزل وزوجها بتهمة التعدي علي طفل بالقليوبية



تعود أحداث القضية رقم 2023/8466 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 1153 لسنة 2023 كلي جنوب بنها عندما أحالت النيابة العامة كلا من "سلمي.م.ك"، 22 سنة، وزوجها "مصطفي.م.ا" 28 سنة بائع خرده إلى المحاكمة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا عمدا المجني عليه مجهول الهوية بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أدوات بطشهما- أسلاك كهربائية- وتعديا عليه ضربًا بالأداة المار بيانها وسددا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه حتى أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على كروان مشاكل، التيك توكر الشهير، في محافظة سوهاج، بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ انجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.



وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.





