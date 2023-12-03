جددي سفرتك وحضري أرز بالدجاج والمكسرات اللذيذ

ترغب ربات المنزل في إبراز مهارتها في الطهي، مما تتفنن في إعداد وصفات مميزة ولذيذة تحظى على إعجاب إسرتها والضيوف في العزائم، ومن أشهي الأكلات التي يمكنك صنعها هي أرز بالدجاج والمكسرات؛ لمذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

أرز بالدجاج والمكسرات

طريقة عمل أرز بالدجاج والمكسرات

المقادير

- لتحضير الدجاج :

دجاج : 2 فخذ (منظف ومغسول)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- لتحضير الأرز :

أرز بسمتي : كوب

مرق دجاج : كوب ونصف

زبدة : ملعقة كبيرة

قرفة : نصف ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

صنوبر : 3 ملاعق كبيرة (محمّص)

لوز : 3 ملاعق كبيرة (محمّص)

فستق : 3 ملاعق كبيرة (محمّص)

طريقة التحضير

لتحضير الدجاج:

نكّهي أفخاذ الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم ضعيها في صينية فرن، وادهنيها بزيت الزيتون.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية الدجاج إلى الفرن حتى ينضج تماماً ويتحمّر.

لتحضير الأرز:

في قدر على النار، ضعي الأرز مع مرق الدجاج والزبدة، ونكّهيه بالملح والفلفل الأسود والقرفة.

اتركي القدر على النار لحوالي 30 دقيقة حتى ينضج الأرز تماماً.

اسكبي الأرز في طبق التقديم، ثم ضعي فوقه قطع الدجاج، وانثري المكسرات على الوجه، وقدميه ساخناً.

فوائد المكسرات لصحة القلب

الدهون غير المشبعة

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة، وهي مفيدة جدًا لإزالة ما يسمى بالكوليسترول "الضار" أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الجسم، وعند التركيزات العالية، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الأحماض الدهنية أوميجا 3

المكسرات غنية بهذه العناصر المفيدة التي تحمي القلب من احتشاء عضلة القلب.

الألياف

تحتوي المكسرات على كمية لا بأس بها من الألياف الغذائية، مما يقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول، وثبت أن الألياف الموجودة في النظام الغذائي تمنع الشخص من الإصابة بمرض السكري.

فيتامين هـ

تحتوي المكسرات على فيتامين هـ، الذي يمكن أن يوقف تكوين الترسبات في الشرايين.

السيلينيوم

للحفاظ على صحة القلب وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، يحتاج الجسم إلى السيلينيوم، وتحتوي المكسرات على كمية كافية من هذا العنصر.