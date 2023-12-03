إيتيدا: تدريب 700 مهني مستقل بكريتيفا المنيا

قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إن الهيئة تعمل من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (تيك) بالهيئة على توفير المناخ المحفز للابتكار وتحفيز العمل الريادى والابتكارى لدى الشباب فى كافة المحافظات بمراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا".

أضاف الظاهر أن الهيئة قامت بتدريب أكثر من 310 مهنى مستقل خلال عام 2023 وبإجمالى أكثر من 700 مهنى مستقل منذ بداية تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالمنيا عام 2021 حيث نجح منهم أكثر من 113 مهنى مستقل فى الحصول على عقود عمل حرة سواء من داخل مصر أو خارجها بالعملة الصعبة.

كما بلغ إجمالى عدد المتدربين 5729 بالمركز وكذلك تم دعم نحو 138 شركة ناشئة و729 رائد اعمال، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ كل هذه الأنشطة من خلال المشغل الحالى للمركز بمحافظة المنيا وهو شركة "أثر"، فى إطار استراتيجية الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

زار الدكتور عمرو طلعت يقوم محافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. حيث تفقد الدكتور عمرو طلعت صباح اليوم أعمال مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بمركز العدوة ضمن مبادرة حياة كريمة، كما شارك فى فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لمواطنى قرى حياة كريمة بمركز مغاغة، كذلك افتتح مكتب بريد مغاغة الرئيس التاريخى بعد ترميمه وتطويره.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا افتتاح مكتب بريد مطاى بعد تطويره، وكذلك تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال المنيا المطور .