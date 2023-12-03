فيديو وصور.. سفراء دول الساحل بمصر يحتفلون بمرور 100 على ميثاق تحالف

احتفلت الجاليات والروابط الطلابية، لدولتي مالي وبوركينا فاسو والنيجر المتواجدين في جمهورية مصر العربية، مساء أمس السبت، بمرور 100 يوم علي توقيع ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، على مدار يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بملعب البعوث الإسلامية.

شارك في الاحتفالية سفراء دول الساحل هم: "ثاني نانا عيشة إنديا ، سفيرة جمهورية النيجر بمصر، وسيد أديسا غيسو القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بمصر، موديبو كوليبالي المستشار الثقافي لسفارة جمهورية مالي بمصر، ورئيس جالية مالي إدريس سيسوكو، وأبو بكر الحاج مهمان رئيس جالية النيجر".



كما شارك أيضا، ورؤساء الاتحاد العام للطلاب وعبد الله محمد من دولة بنين رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، والدكتورة غادة فؤاد مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية (تكريس)، والاعلامي السوداني سيف البروف، ولفيف من القيادات والمتخصصين في الشؤون الإفريقية من المصريين والجنسيات الأخرى.



بدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ودول الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ثم تلاوة القرآن الكريم.

من جانبه أكد أبوبكر الحاج مهمان، رئيس جالية النيجر بمصر، إن الاحتفالية 100 يوم علي ميثاق تحالف دول الساحل، يأتي دعم وتضامن للحكومات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، في شتي الخطوات التي تتخذها لصالح الشعوب الساحل.

وأضاف الحاج، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الاحتفالية جاءت بمشاركة مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي، لإرساء رسالة للعالم بتضامن شعوب الساحل مع حكومات وإنهم يقفه ضد أي تهديدات.

وأوضح رئيس جالية النيجر بجمهورية مصر العربية، أننا ك جاليات نسعى لجمع أكبر عدد ممكن من أبناء دولنا المتواجدون في مصر، لتقوية الوحدة والإخوة التي بيننا ونرسل للعالم أن هذا التحالف حقيقي ومؤيد من قبل الشعب، موضحا بأننا نسعى مع حكوماتنا لتحقيق استقلالنا الكامل والحقيقي بدلا من استقلال مضلل عاشت دولنا فيه لعقود.



في 16 سبتمبر2023، وقع الرؤساء الانتقاليون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، ليشكل هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا.



وقع الرئيس الانتقالي في مالي أسمي غويت، مع نظيريه البوركيني إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تعشيانني ، ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”.

سفراء دول الساحل

المستشار الثقافي لسفارة مالي بالقاهرة ورئيس جالية مالي

جانب من المشاركين

قنصل النيجر بمصر

بوركينا فاسو- مالي- النيجر

الاعلامي السوداني سيف البروف

رئيس جالية النيجر أبو بكر

الحكام من دول الساحل