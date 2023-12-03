(فيديو) وزير الاتصالات: نستهدف تحقيق صادرات رقمية بقيمة 9 مليار دولار فى 2026

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لقاء موسعا مع مجموعة من الشباب من رواد الأعمال، والمهنيين المستقلين، والمتدربين، وخريجى برامج الوزارة لبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" المنيا الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا لتوفير التدريب المتخصص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال لطلاب وخريجى الجامعة والشباب بمحافظة المنيا. بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، وعدد من قيادات كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا.

أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الهدف من زيارة مركز إبداع مصر الرقمية المنيا هو التأكد من الأثر الذى تحقق نتيجة للبرامج التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المركز لبناء قدرات شباب المحافظة بما يمكنهم من المنافسة فى سوق العمل؛ مشيرا إلى أن سوق العمل خلال السنوات الأخيرة شهد تطورات ضخمة وأصبح مفتوحا لكل دول العالم، وهو الأمر الذى يتطلب من الشباب مواكبة هذه التطورات وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب واكتساب الخبرات لكى يستطيع المنافسة فى سوق العمل العالمى.

أضاف طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وأن يقترن التدرب بفرص عمل؛ مشيرا إلى أن أحد أهداف مراكز إبداع مصر الرقمية هو بناء قدرات الشباب من كافة التخصصات والخلفيات الأكاديمية لتمكينهم من العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم قدراتهم فى تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال عملهم وتخصصهم.

أشار طلعت إلى أن هناك فجوة فى المهارات المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم مما يوفر فرص هائلة للشباب المصرى للالتحاق بسوق العمل العالمى؛ حيث أصبحت مصر محط أنظار العالم كدولة مصدرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشغلت المرتبة الثالثة كأبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد، موضحا أن القطاع حقق صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار فى العام الماضى ومستهدف تحقيق 9 مليار دولار فى 2026؛ منوها إلى أن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لتمكين الشباب من العمل عن بُعد.