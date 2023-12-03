مدرسة الشهيد عمرو عبده رشوان تشارك في مسابقة الإلقاء الشعري بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية

شاركت مدرسة الشهيد عمرو عبده رشوان الرسمية للغات "فيوتشر 9"، في مسابقة الإلقاء الشعري التي نظمتها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، برعاية الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام الإدارة.

جاء ذلك تحت إشراف توجيه اللغة العربية بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية برئاسة أمين سيد السنوسي، وموجها اللغة العربية "صلاح طه القيعي، وأيمن جودة عمر"، وقسم الموهوبين بالإدارة برئاسة الدكتورة ميرفت شرف، وعضوية أميرة عبد الجواد.

ومثل المدرسة في المسابقة الطالب مصطفى باسل مصطفى الحلواني، بالصف الأول الابتدائي، والطالبتان فريدة أشرف، وحبيبة سيد، بالصف الثاني الإعدادي، برعاية هالة عبد ربه، مديرة مدرسة الشهيد عمرو عبده رشوان الرسمية للغات "فيوتشر 9"، وتحت إشراف شيماء عبد الحميد عمر، منسق الموهوبين بالمدرسة، وقسم اللغة العربية بالمدرسة بقيادة سميرة عبد المحسن، وأشرف عبد الرازق.

وفاز في المسابقة الطالب مصطفى باسل مصطفى الحلواني، وتم تصعيده للمشاركة في التصفيات على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

وتأتي المسابقة انطلاقًا من اهتمام وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي، بالأنشطة التربوية، لما لها من تأثير فعال فى تكوين شخصية الطلاب، في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم باعتباره ركيزة أساسية في منظومة بناء الإنسان.