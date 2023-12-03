مشاركة فعّالة للطيران المدنى فى أعمال المؤتمر الثالث لـ(إيكاو) بدبى حول الوقود البديل (CAAF/3)

بحضور دولى لأكثر من 1000 مشارك

الفريق عباس: جهود فعّالة لـ«المفوضية الأفريقية» حول رؤية «الإيكاو» للتحول إلى وقود الطائرات منخفض الكربون والطاقة المتجددة بحلول 2050

شارك وفد من وزارة الطيران المدنى فى المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل(CAAF/3) والمنعقد تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني(إيكاو)، بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك بحضور دولى واسع لأكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم من بينهم وفود حكومية لأكثر من 90 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات الصلة ورؤساء تنفيذيين لشركات الطيران والوقود والشركات المصنعة للطائرات..

هذا وناقشت أعمال المؤتمر عدة موضوعات حول مستجدات الطاقة البديلة وسياسات واقتصاديات تقليل انبعاث الكربون والتحول إلى الوقود المستدام ومراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاثات كربون.

وفى هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى حرص الوزارة نحو دعم جهود التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول الأعضاء بالاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة داخل قطاع الطيران من أجل الحفاظ على البيئة وتنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي؛ موضحًا الجهود المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وإنتاج الوقود الحيوى.

الانبعاثات الكربونية

كما أعرب وزير الطيران المدنى عن تقديره للدور المهم والمجهودات البارزة التى تبذلها المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو) من أجل تعزيز المساعى الداعمة لقضايا البيئة ومستجدات الطاقة البديلة وسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود المستدام بمراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاث كربون بحلول عام 2050؛ مثمنًا الجهود الفعالة التى تقوم بها المفوضية الأفريقية للطيران المدنى من خلال التنسيق الدائم ودعمها المستمر لجميع الدول الأعضاء بها؛ لا سيما الجهود الفعالة خلال الاجتماعات التحضيرية لانعقاد المؤتمر من أجل الخروج بوجهه نظر إقليمية وأفريقية موحدة..

وفى سياق متصل تأتى مشاركة الوفد المصري؛ انطلاقاً من الدور الفعال الذى تقوم به وزاره الطيران المدنى من خلال التنسيق مع المنظمة العربية للطيران المدنى وخبراء البيئة الأفارقة والممثلين الأفارقة فى منظمة الطيران المدنى الدولى (مجموعة AFI)، وإسهامهم فى إعداد وتقديم أربع أوراق عمل إلى منظمة الطيران المدنى الدولى لمعالجة بنود جدول الأعمال المختلفة التى تهم جميع الدول الأعضاء بالقارة الأفريقية؛ الأمر الذى دعم منح جمهورية مصر العربية شرف تقديم آراء اللجنة الأفريقية للطيران المدنى والدول الأعضاء فيها بشأن ورقة العمل WP/16 رؤية الإيكاو لعام 2050 لـSAF/LCAF والإطار العالمى خلال حدث CAAF/3..

هذا وقد ضم الوفد المصرى كلًا من الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، والطيار سامح الحفنى مندوب مصر الدائم لدى مجلس منظمة الإيكاو والطيار إلياس صادق مستشار وزير الطيران المدنى لشئون النقل الجوى.