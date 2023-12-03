وزير الاتصالات: التوسع في تدريب الشباب للالتحاق بسوق العمل العالمي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن محافظة المنيا واعدة بما تزخر به من عقليات وإرادة شباب مصمم على تحقيق النجاح من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف طلعت خلال جولته في محافظة المنيا، لمتابعة مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرة حياة كريمة، أن مشروعات وزارة الاتصالات لا تنتهي بافتتاحها بل بمتابعتها واستمرار نجاحها.

تابع وزير الاتصالات أن الفكرة في التطوير المؤسسي أن يقتنع كل من يعمل في مشروعات التحول الرقمي بأهميتها ونجاحها وأثرها على التنمية، مشيراً إلى أن مركز كريتيفا بالمنيا ساعد الطلاب والخريجين على النجاح في سوق العمل.

أشار طلعت إلى أن الرهان كان على قدرة الشباب وإبداعهم، وبالفعل أثبت المتدربين كفائتهم، خصوصاً في ظل تغير شكل سوق العمل.

أوضح وزير الاتصالات أن سوق العمل بات مفتوحاً لكل دول العالم، وقد استطاعت نماذج كثيرة من الشباب في الالتحاق بوظائف في شركات عالمية.

شدد طلعت على ضرورة استمرار التدريب وتطوير المهارات للمنافسة في السوق العمل العالمي، مشيراً إلى مرونة العمل في مجال العمل الحر.

لفت إلى أن الوزارة تهدف إلى فتح سوق العمل أمام الشباب من خلال التوسع في تدريب عدد ضخم من الشباب.