جامعة حلوان تنظم معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي

نظمت كلية الصيدلة في جامعة حلوان معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتضمن المعرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة.

جامعة حلوان تحرص على خدمة المجتمع

وتأتى تنظيم جامعة حلوان لمثل هذه الفعاليات بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية وذلك للتيسير على أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

استمرار فتح باب التسجيل في مسابقة "عباقرة جامعة حلوان"

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، حيث مد فتح باب التسجيل الي يوم 15/12/2023.

او من خلال استمارة التقديم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEoP390VH7Apu8uJdXGwdtmgLVJQssu_8rS7ZbR6bTXi6_Vw/viewform

ويتم اشتراك جميع الطلاب مع استبعاد طلاب السنوات النهائية من الاشتراك في المسابقة

وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون.

وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية.

و يتم التصعيد الى الثلاث مراكز الاولى ويتم توزيع الجوائز وفقا للاتي :

المركز الأول (20000ج) والمركز الأول مكرر (18000ج)، المركز الثانى (16000ج) والمركز الثانى مكرر (14000 ج)، المركز الثالث (12000ج) والمركز الثالث مكرر(10000ج) .

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

