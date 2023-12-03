(شاهد) وزير الاتصالات يتفقد مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بمركز العدوة

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة افتتاحات وتفقد لعدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة المنيا؛ حيث قام بتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بمركز العدوة فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.



واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس الحسينى عادل نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية بقرية الأزهرى بمركز العدوة بمحافظة المنيا؛ حيث تم تنفيذ عدد ٣ كبائن بإجمالى عدد ٦٥٢ خط وأصبحت جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين وقد استفاد حتى الآن ١١٤ أسرة.



وتستهدف مبادرة حياة كريمة فى محافظة المنيا تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لأكثر من 190 قرية فى 5 مراكز، بحيث يتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة بنهاية المشروع إلى نحو ٨٨ ألف أسرة، وقد تم بالفعل بدء العمل فى كل القرى.

كما زار الدكتور عمرو طلعت، منزل إحدى الأسر المستفيدة من توصيل كابلات الألياف الضوئية لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة بقرية الأزهرى بمركز العدوة؛ وذلك للتأكد من جودة الخدمة وسرعة الإنترنت. حيث دار حوار بين الدكتور عمرو طلعت وأبناء الأسرة الملتحقين بمراحل تعليمية مختلفة؛ والذين أبدوا سعادتهم بتوافر خدمة الإنترنت لديهم نظرا لأهميته فى دعم قدراتهم فى التحصيل الدراسى، وبناء المهارات التعليمية والتكنولوجية.

وخلال الجولة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن زيارته لمحافظة المنيا تأتى فى إطار الجولات المستمرة التى يقوم بها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ولمتابعة سير العمل فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات لاسيما المتعلقة بالمشروعات التى تضطلع بها الوزارة بقرى حياة كريمة فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل بناء مجتمع رقمى متكامل داخل هذه القرى فى إطار جهود الوزارة لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة تتضمن 4 محاور رئيسة وهى إتاحة خدمات الانترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

يتضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة المنيا أيضا افتتاح مكتب بريد مطاى بعد تطويره، وزيارة مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال المنيا المطور.