الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وحيد قرقر: مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية تؤكد ثقتهم في قيادة الدولة

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة، كشفت عن حرصهم على أداء واجبهم الوطنى تجاه بلدهم، وذلك بالتواجد والاحتشاد أمام مقار السفارات والقنصليات، وتحمل مشقات مختلفة ومتعددة، من أجل القيام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. 

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وأضاف قرقر في تصربحات له اليوم، أن ذلك إن دل علي شيء فهو يدل علي أن المصريين يثبتون للعالم من جديد، أنهم قادرين علي مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويستهدفون استكمال ما تم في البلاد من مشروعات وإنجازات.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن اصطفاف المصريين بالخارج رغم دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات، يعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد.

وأشار النائب وحيد قرقر إلي أن المصريين بالخارج هم جزء أساسي من النسيج المصرى ومعبر عن كافة فئات الشعب المصرى، وهو الأمر الذى انتبهت إليه الدولة خلال السنوات الماضية لتمنحهم كافة الحقوق السياسية مثلهم مثل المصريين بالداخل، وكذلك تقدم لهم تيسيرات ومزايا في الحصول علي الخدمات، وهو ما يحسب للدولة ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وثمن قرقر، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في الاشراف والمتابعة اللحظية مع سفراء مصر بالخارج لتذليل أى معوقات تواجه إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

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