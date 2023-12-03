الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الجبلي: إقبال المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات يؤكد وعيهم بالتحديات

المهندس عبدالسلام
المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مشاهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، تؤكد حجم الإقبال الكبير علي التصويت في الانتخابات، الأمر الذى يؤكد وعى المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس المناسب للبلاد في تلك المرحلة الصعبة التي تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة عالمية وإقليمية.

txt

منتخب ناشئات الكرة الطائر يواجه الكاميرون اليوم ببطولة أفريقيا

txt

إيمان كريم تهنئ ذوي الهمم بيومهم العالمي وتطلق مبادرة "مستمرون في التمكين"

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم: أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، تختلف عن تصويت المصريين بالداخل، نظرا للتحديات الكبيرة التى تواجههم مثل تحمل المسافات الكبيرة التى يقطعها المصريين بالخارج من أجل الوصول إلي مقار السفارات والقنصليات، وهو ما يؤكد عزيمة وإرادة المصريين بالخارج في القيام بدورهم تجاه الوطن بهدف الحفاظ على الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا.

وأوضح الجبلي، أن النجاح في إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، يمكن البلاد من مواصلة مسيرة التنمية والانجازات، متابعا، أن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد في السنوات الماضية برئاسة الرئيس السيسي، لم تشهدها أى دولة أخرى تعرضت لتلك التحديات التى تواجه مصر، وهو ما يتطلب بذل الجهود للحفاظ علي تلك الإنجازات.

وأكد النائب عبد السلام الجبلي، أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل ١٠-١٢ ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.

مواد متعلقة

منتخب ناشئات الكرة الطائر يواجه الكاميرون اليوم ببطولة أفريقيا

إيمان كريم تهنئ ذوي الهمم بيومهم العالمي وتطلق مبادرة "مستمرون في التمكين"

أيمن عبدالوهاب: لاعبي الأولمبياد الخاص يضربون مثلا رائعا على  قبول الاخر والدمج

وزير الصحة يؤكد أهمية مبادرة (I-CAN) في معالجة تداعيات التغيرات المناخية

وفاة موظف في حادث تصادم سيارة ميكروباص بقنا

جامعة مصر للمعلوماتية تنعى طالبة كلية الفنون الرقمية والتصميم

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية