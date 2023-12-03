المضاد الحيوي وأمراض الشتاء .. تحذير هام من الصحة

بدأ موسم الخريف في إعلان آجوائه الشتوية منذ أيام، والتي يصاحبها العديد من الأمراض التنفسية الملازمة لهذا الفصل والمعهودة عند الشعب المصري، وغير المعهود أيضًا على غرار فيروس كورونا بتحوراته المختلفة.

ولعل أشهر تلك الأمراض الملازمة للشتاء هي نزلات البرد، والإنفلونزا والتهابات الحلق، الذين اعتادت الأسر على التعامل معها عبر روشتات دوائية محفوظة تعلوها المضاد الحيوي.

لذا حذر العديد من الأطباء من استخدام المضادات الحيوية في علاج السعال، والتهاب الجيوب الأنفية، ونزلات البرد، والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق، مطالبين بضرورة بضرورة استشارة الطبيب أولا قبل الحصول عليها.

ارشادات عند تلقي المضاد الحيوي

من جهته حذر حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه في حال كتابة الطبيب المضادات الحيوية يلزم الحصول على الجرعات كاملة دون نقصان أو زيادة، وعدم مشاركة الجرعات الخاصة بالمضادات الحيوية بين المواطنين وبعضهم البعض، محذرا من التوقف عن المضادات الحيوية في حال تحسن الأعراض ولابد من استكمال الجرعات.

وأكد عبدالغفار، أن الإسراف في المضادات الحيوية يؤدي الى الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة مثل القلب وخلل في الكلى، بالإضافة إلى ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية، مطالبا المواطنين بضرورة استشارة مقدم الخدمة الطبية، إذ أن الشخص الوحيد المسؤل عن كتابة البروتوكول العلاجي الخاص بكل حالة وفقا للتشخيص، وكل حالة مرضية تختلف عن غيرها.