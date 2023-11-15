إجراءات وقائية للتعامل مع الأمراض التنفسية مع دخول الشتاء

إرشادات للوقاية من البرد

يعد فصل الخريف من أسوأ الفصول على صحة المواطنين لأنه يشهد تذبذبا في درجات الحرارة وعدم استقرار لحالة الطقس بحسب تصريحات الأطباء، الذين يقدمون العديد من الروشتات الطبية للوقاية من أمراض هذا الفصل.

وأشار الأطباء إلى أن هناك أربعة فيروسات تنفسية تنتشر في هذا الوقت من العام، وكذلك خلال فصل الشتاء، وهي الإنفلونزا وكورونا بمتحوراته والبرد والفيروس المخلوي.

الإجراءات الوقائية لمرضى حساسية الصدر

وقدم الأطباء العديد من النصائح للمتضررين من هذا الفصل وخاصة مرضى حساسية الصدر مناشدين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية خاصة لمرضى الحساسية ومحاولة عدم الخروج من المنزل في حالة التقلبات الجوية وارتداء الكمامة، واستخدام بخاخات الأنف وغسل الأنف بمحلول الملح لأن حماية الصدر تبدأ من الأنف.

روشتة صحية للأطفال

ولعل الأطفال هم الأكثر عرضه للأمراض التنفسية في الشتاء مع انخفاضات درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط الرياح وغيرها من التقلبات التي يشهدها هذا الفصل، لذا ينصح عدد من الأطباء الأسر بضرورة اتباع النصائح التالية للوقاية من الأمراض التنفسية بهذا الفصل:

الحفاظ على الأطفال من تغيرات الجو الحادة بالتغذية والتهوية الجيدة

إذ كان هناك طفل مصاب يتم إبعاده عن باقي الأطفال

الأطفال قد يكونوا مصدرا للعدوى لكبار السن خاصة المسنين فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قد يصابون بأعراض شديدة وتمثل خطورة عليهم.

تقليل التوتر العصبي في هذا الوقت خاصة مع فترة الامتحانات.

الحفاظ على ارتداء ملابس مناسبة "منتقلش ونخفف فجأة أو العكس".