الأبد هو الآن.. نادين عبدالغفار: تجربة فنية مبتكرة ورائدة

أقيم مساء أمس حفل ختام معرض "الأبد هو الآن - Forever Is Now” في نسخته الثالثة والذي اقيم لمدة شهر بمنطقة أهرامات الجيزة والهضبة المحيطة بها، والذي تنظمه مؤسسة " كلتشرفيتور-آرت دي إيجيبت"، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والخارجية والثقافة واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو.



جمع المعرض بين 14 فنانًا من المنطقة ومن مختلف دول العالم، للاشتباك فنيًا مع أحد أعرق المعالم التاريخية، وتقديم أعمالًا فنية معاصرة تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي، وتحاكي في الوقت ذاته التاريخ والأرض والبيئة والإنسانية، وهم البلجيكي آرني كوينز، والبرازيلي آرثر ليسشر، الإماراتية عزة القبيسي، الأمريكية كارول فيويرمان، اليونانيان ديونيسيوس وكوستاس فاروتسوس، الفرنسيان جي ار وستيفان بروير، والمصري محمد بنوي، والأرجنتينية بيلار زيتا، والبحريني راشد آل خليفة، والسعودي راشد الشعشعي، والهولندية سابين مارسيليس، والمصري-البريطاني سام شندي، وعبّر الفنانون المشاركون بالمعرض عن أهمية هذا الحدث العالمي.

وتمكن المعرض في نسخته الثالثة هذا العام تحقيق نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً على مدى الأسابيع الماضية، حيث حضره أكثر من 30 رحلة مدرسية وجامعية لمشاهدة المعرض، بالإضافة إلي تغطية إعلامية قوية علي المستويات المحلية والعربية والدولية، وحقق ردود أفعال قوية، كما تمت زيارة المعرض من قبل كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم منهم الليدي فيكتوريا هيرفي عارضة الازياء البريطانية وإحدي المؤثرات علي السوشيال ميديا، وزيرة الدولة هيلين بودليجر أرتييدا وتشغل منصب مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في SECO بسويسرا، (Lady Victoria Hervey، Helen Budliger Artieda، رئيس SECO في سويسرا، والمخرج الكندي جوليان كريستيان لوتز المعروف بـ "المخرج X" وهو مخرج كليبات معروف دوليا، وعازف الكيبورد الشهير PJ Morton من فرقة Maroon5.

نادين عبدالغفار: عرض الأعمال في الأهرامات أعطى تأثير عالمي عميق لمصر القديمة





وبدأ الحفل بعرض فيديو وثائقي عن التحضيرات والتفاصيل الخاصة بالنسخة الثالثة للمعرض، وبعدها استهلت نادين عبدالغفار مؤسسة Art D'Égypte الحفل بشكرها لوزارتي السياحة والآثار والخارجية والثقافة لدعم جهود تنظيم الحدث العالمي، فاليوم نحتفل بنجاح تجربة فنية مبتكرة ورائدة في مجال الفن من خلال مزج الفن التاريخي والتراثي بالفن الحديث والمعاصر، حيث قام الفنانون المعاصرون من جميع أنحاء العالم بعرض أعمالهم مع الخلفية الأثرية لأهرامات الجيزة في مشهد إبداعي رائع، وهو ما أظهر التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من خلال الفنون الثقافية المعاصرة".

مفوضة اليونسكو: لدينا برامج ترعى التراث والإبداع وأتمنى دوام التعاون في المستقبل

بينما قالت الدكتورة أكاتسوكي تاكاهاشي أخصائي البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو إنها سعيدة بتواجدها كممثلة لليونسكو في حدث كبير مثل معرض الأبد هو الآن، وأضافت إن اليونسكو لديه برامج ترعى التراث والإبداع والأماكن الأثرية والقاهرة مدينة تراثية لديها العديد من الأماكن الآثرية، لذا هي سعيدة بهذه الفعاليات الثقافية التي تبعث الأمل وتتمنى دوام التعاون بينهم في المستقبل.

ثم قامت نادين بتوزيع شهادة على المرشدين الفنيين وشكرهم على جهدهم الذين بذلوه في المعرض من خلال برنامج المشاركة المجتمعية تحت رعاية اليونسكو والذي ضم أكثر من 100 مرشد فني من طلاب الفنون الجميلة وعشاق الفن الذين حصلوا على تجربة اللقاء الفنانين العالميين والتفاعل مع الجمهور طوال فترة المعرض الذي أقيم في الفترة من 26 اكتوبر وحتي 18 نوفمبر، بالإضافة إلى افتتاح معرض جديد والذي سيقام تحت اسم "معرض الختام" للفن المعاصر في Open air mall بمدينتي يستمر حتي يوم 9 ديسمبر الجاري بمشاركة 23 فنان عالمي ومحلي.

ويضم المعرض مشاركة عدد من فناني معرض الأبد هو الآن ومنهم البلجيكي آرني كوينز، والبرازيلي آرثر ليسشر، الإماراتية عزة القبيسي، الأمريكية كارول فيويرمان، اليونانيان ديونيسيوس، الفرنسي ستيفان بروير، والمصري محمد بنوي، والأرجنتينية بيلار زيتا، والمصري-البريطاني سام شندي، بالإضافة إلي عدد من الفنانين المصريين ومنهم حنفي محمود ومحمد الفيومي ومحمد رضوان وسامي إلياس واحمد عثمان ومينا ناصف واحمد رجب صقر ومريم ابو طالب وايمان حسين واحمد شعبان وجمال الخشن وآية الفلاح وريم أسامة.

المعرض هذا العام أقيم تحت رعاية وزارت الخارجية والسياحة والآثار والثقافة واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وهيئة تنشيط السياحة.

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