سفير مصر في نيوزيلندا يكشف تفاصيل آخر أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

كشف السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، تفاصيل اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية في الخارج، مؤكدًا أنه يتبقى ساعات قليلة وتختتم العملية الانتخابية في نيوزيلندا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الإقبال على التصويت في الانتخابات كان طيبًا، وهناك أسر حرصت اليوم وأمس على التصويت مع أولادها حاملين الأعلام، والبعض جاء مرتديا منهم زي فرعوني، وكان هناك نوع من الفرحة والتعامل مع الانتخابات على أنها مناسبة تجتمع بها العائلة لتعبر عن فرحتها.

وأوضح أن الفئات كلها شاركت في الانتخابات الرئاسية 2024، سواء من الشباب أو كبار السن أو حديثي العهد بالانتخاب، حيث كانت هذه المرة هي الأولى التي يشاركون فيها للانتخاب.

وأشار إلى أنه حديث العهد في نيوزيلندا، وتسلم عمله هناك منذ 3 أسابيع فقط، وفي البداية كان مشفقًا على البعض، إذ إن الجالية المصرية في نيوزيلندا متركزة في مدن خارج العاصمة، وتفصلها عنها مسافات بالطائرة.

وذكر أنه كان يعتقد أن البعض من الصعب السفر بالطائرة للمجيء للعاصمة للإدلاء بأصواته ويعود، ولكن فوجئ أن البعض فعل ذلك، وهذا شيء لافت ويستحق الإشادة والثناء عليه، وهذا يدل على إدراك الجالية بأهمية الانتخابات وتحليها بقدر كبير من الثقافة والوعي والحس الوطني وهذا يقدر لهم.

انطلاق اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة

انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثالث والاخير من الانتخابات بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى الانتخابات الرئاسية 2024 التي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.