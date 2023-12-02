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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024

إيطاليا في مجموعة نارية بـ يورو 2024 وصدام بين فرنسا وهولندا

يورو 2024
يورو 2024

أجريت اليوم السبت قرعة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وشهدت مجموعات نارية على رأسها وقوع إيطاليا مع إسبانيا وكرواتيا وألبانيا في مجموعة الموت.

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بينما أوقعت القرعة منتخب ألمانيا (البلد المضيف) في المجموعة الأولى بجوار اسكتلندا والمجر وسويسرا،فيما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبات إنجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

بينما شملت المجموعة الرابعة فرنسا و هولندا والنمسا والفائز من ملحق المسار الأول.

بينما جاءت بلجيكا في مجموعة سهلة مع سلوفاكيا ورومانيا والفائز من ملحق المسار الثاني.

بينما ضمت المجموعة السادسة، منتخب البرتغال مع تركيا والتشيك والفائز من ملحق المسار الثالث.

وتستضيف ألمانيا، البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي توجت هولندا بها. 
 

مجموعات يورو 2024: 
 

-المجموعة الأولى:  ألمانيا- اسكتلندا -  المجر- سويسرا
-المجموعة الثانية:  إسبانيا - كرواتيا- إيطاليا-  ألبانيا
-المجموعة الثالثة: سلوفينيا – الدنمارك- صربيا -إنجلترا
-المجموعة الرابعة: ملحق (1)- هولندا- النمسا- فرنسا
-المجموعة الخامسة: بلجيكا- سلوفاكيا - رومانيا - ملحق (2)
-المجموعة السادسة: تركيا- ملحق (3)- البرتغال- التشيك
 

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الجريدة الورقية