موعد قرعة يورو 2024.. والقنوات الناقلة

كأس أمم أوروبا

تُجرى اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، مراسم سحب قرعة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التى تحتضنها مدينة "هامبورج" الألمانية.

وتستضيف دولة ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا في نسختها الحالية السابعة عشر، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

موعد قرعة يورو 2024

وتقرر انطلاق مراسم سحب قرعة كأس الأمم الأرووبية "يورو 2024"، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أوروبا

وتذاع مراسم القرعة عبر منصات التواصل الرسمية لـ "الفيفا"، بجانب قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.