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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هولندا تضرب جبل طارق بسداسية نظيفة في تصفيات يورو 2024

هولندا وجبل طارق
هولندا وجبل طارق

حقق منتخب هولندا منذ قليل فوزا كاسحا علي نظيره منتخب جبل طارق، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية لمنافسات مباريات تصفيات يورو 2024.

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منتخب هولندا يتقدم بهدف على أيرلندا في الشوط الأول بتصفيات اليورو

وانتهي اللقاء بفوز هولندا بسداسية نظيفة، ليتلقي جبل طارق هزيمة قاسية للمرة الثانية علي التوالي، بعدما خسر منذ أيام فرنسا بنتيحة 14 _0.

وسجل منتخب هولندا 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق ستينجس وماتس ويفر وكوبمينيرس في الدقائق 10 و23 و38 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني سجل ستينجس الهدف الرابع في الدقيقة 50، ثم الهظف الهامس في الدقيقة 60، واخيرا سجل جاكبو الهدف السادس في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بنتيجة  6_0.

وفي الشوط الثاني عزز منتخب الطواحين الهولندية النتيجة بتسجيل 3 أهداف أخري لينتهي اللقاء بنصف دستة أهداف نظيفة.

 

يذكر أن منتخب هولندا قد تمكن من حسم تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات يورو 2024، بعد حقق فوزا صعبا بالجولة الماضية أمام أيرلندا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لمنافسات مباريات تصفيات يورو 2024.

بهذه النتيجة أرتقي رصيد المنتخب الهولندي فى المركز الثاني برصيد 18 نقطة بالمجموعة الثانية، خلف فرنسا المتصدر بـ 21 نقطة، بينما يتواجد منتخب جبل طارق فى المركز الخامس بدون رصيد نقاط.
 

ليتأهل الطواحين رفقة منتخب فرنسا كأول وثاني المجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

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