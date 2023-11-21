فرنسا تتعادل مع اليونان 2-2 بتصفيات يورو 2024

بعد الفوز التاريخي على جبل طارق

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة فرنسا واليونان بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أوباب أرينا آيا صوفيا، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

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تقدم المنتخب الفرنسي بالهدف الأول بأقدام راندال كولو مواني في الدقيقة 43 ، ثم تعادل منتخب اليونان عن طريق انستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 55 .

في الدقيقة 60 نجح المنتخب اليوناني في التقدم بهدف فوتيس انديس، ليخطف الديوك الفرنسية التعاقد عن طريق يوسف فوفانا في الدقيقة 73.

وبهذا التعادل يواصل منتخب فرنسا احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024 برصيد 22 ، بينما يأتي منتخب اليونان في المرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا اليوم كالآتي

حراسة المرمى: سامبا

خط الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: فوفانا - رابيو - أنطوان جريزمان

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - راندال كولو مواني.



وكان منتخب الديوك حسم تأهله إلى نهائيات يورو 2024، قبل مواجهة اليونان بعد تصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة.