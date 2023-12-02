مشاركة متميزة وحشود كبيرة للمصريين بالخارج

حرص المصريون بالخارج، اليوم ، على التوافد على مقار اللجان الفرعية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بـ137 مقرا فى 121 دولة، تم تجهيزها لمواصلة عملية التصويت لليوم الثانى على التوالى فى السفارات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت اللجان التى يجرى فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت.

وفتحت سفارات وقنصليات مصر بالخارج أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلى لكل دولة، أمام الناخبين الذين يرغبون فى التصويت.

وأشادت الجاليات المصرية بحسن سير العملية الانتخابية فى المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر بالخارج لتيسير التصويت.

وقال أحمد بنداري، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن 103 لجان تعمل بشكل كامل الآن على مستوى العالم فى اليوم الثانى لانتخابات المصريين بالخارج.

وأضاف أنه حدثت مشكلة خاصة بالمنظومة القائمة فى سفارة الرياض وتدخل الفريق التقنى الخاص بالهيئة وتم حل المشكلة.

فيما تواصل «بندارى» مع عدد من السفراء فى بعض بلدان العالم منها البحرين والصين للاطلاع على آخر مستجدات التصويت.

وأوضحت حملات المرشحين للانتخابات أن غرف العمليات المركزية التى شكلتها كل حملة رصدت إقبالا كثيفا من المصريين فى عدد كبير من الدول على مستوى العالم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).