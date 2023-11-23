باتشيكو: مواجهة مازيمبي صعبة.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة أمام مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها البداية دائما تكون صعبة، وفريق مازيمبي قوي وله تاريخ في البطولات القارية، وبيراميدز يشارك في المقابل لأول مرة في دوري الأبطال ولديه أمل كبير في أن يصل لأبعد نقطة ويلعب من أجل اللقب.

شدد على أن الفريق يسعى بشغف كبير لتحقيق إنجاز كبير رغم تواجده في مجموعة قوية تضم فريقين هما مازيمبي وصن داونز سبق لهما التتويج بلقب البطولة، كما أن نواذيبو فريق قوي والمباريات لن تكون سهلة وبيراميدز هدفه تحقيق الإنجاز وبشغف كبير يسعى لتحقيق اللقب رغم أنها مشاركته الأولى بالبطولة.

أوضح باتشبكو أن بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين والأسماء التي سبق لها لعب دوري الأبطال ولها الكثير من الخبرات، وعلى ثقة بأن لاعبيه لديهم القدرة على الفوز وسعيد بالروح المعنوية للمجموعة بالكامل.

أكد المدير الفني أن بيراميدز يغيب عنه مجموعة مهمة من اللاعبين مثل وليد الكرتي ومصطفى فتحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وعلي جبر، ولم تكن هناك فرصة سابقا للعب بشكل كامل، ولكن دائما هو يحترم المجموعة ويثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات وعلى ثقة بأنهم سيؤدون بصورة جيدة ويحققون الفوز في أولى المباريات، وبالطبع وجودهم كان سيكون مهما ولكن في النهاية يجب التعامل مع الوضع الحالي.

باتشيكو أشار إلى أن بيراميدز بالقوة التي يمتلكها والمجموعة وتركيزها يعطيه أمل كبير في الفوز باللقب، رغم صعوبة المجموعة وما سيجعل الفريق يظهر بصورة أفضل هو الشغف واللعب من أجل تحقيق شيء كبير في البطولة، ولدينا فريق قوي قادر بطموحاته وأحلامه وأهدافه أن يصعد من دور المجموعات وينافس على اللقب في النهاية.

أكد باتشيكو أنه يتفهم أن المجموعة قوية وتنافسية عالية للغاية وبها رحلات طيران طويلة في عدد الساعات، ولكن في النهاية الملعب هو من يحسم في النهاية وهناك ملاعب بأرضية نجيل صناعي ستصعب الأمور ولكن الفريق لن ينظر إلى المعوقات ويتدرب جيدا ويحترم جميع منافسيه وسيلعب أمامهم بشخصيّته القوية وهدفه الفوز في النهاية في جميع مبارياته التي سيخوضها في دوري الأبطال.