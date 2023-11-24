عبد الله السعيد يقود تشكيلة بيراميدز المتوقعة لمواجهة مازيمبي

إستقر البرتغالي جايمكي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة قوية أمام ضيفهه مازيمبي الكونغولي في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني بيراميدز من غياب عدد من لاعبيه المؤثرين في مقدمتهم الثنائي مصطفى فتحي والمغربي وليد الكرتي إضافة لقلب الدفاع علي جبر.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة أسامة جلال للمشاركة في تشكيلة بيراميدز الأساسية.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام مازيمبي

ويضم التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة اليوم كلا من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد توفيق.

خط الهجوم: عبد الله السعيد - رمضان صبحي- فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة بيراميدز و مازيمبي الكونغولي على قنوات بي ان سبورت عبر البث المشفر الفضائي الحي ، فيما ينتقل قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي الفضائي مجاني .