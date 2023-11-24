مازيمبي الكونغولي يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لبيراميدز "شاهد بالفيديو

انهي فريق مازيمبي الكونغولي تدريباتة الجماعية على الملعب الرئيسي الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة بيراميدز في المباراة التي المقرر إنطلاقها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

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وضع لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي برنامجه خلال المران الختامي الذي أقيم على الدفاع الجوي .

وخاض لاعبي مازيمبي الكونغولي تدريبات بدنية قوية على الملعب الرئيسي لرفع المعدل البدني للاعبين قبل لقاء بيراميدز .

عقد لامين نداي جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم بالتركيز بالفوز في مباراة بيراميدز بجانب تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم .

وفتحت تدريبات مازيمبي لمدة ربع ساعة وفقًا للوائح التي وضعت من قبل الاتحاد الأفريقي في حضور وسائل الإعلام والصحفيين .

مجموعة بيراميدز في دور المجموعات

- صن داونز بيراميدز مازيمبي الكونغولي نواذيبو الموريتاني.

موعد مباراة بيراميدز مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

تبدأ مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدزو مازيمبي الكونغولي

تذاع مباراة بيراميدز و مازيمبي الكونغولي على قنوات بي ان سبورت عبر البث المشفر الفضائي الحي ، فيما ينتقل قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي الفضائي مجاني .