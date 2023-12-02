السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

كهربا
كهربا

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تشكيل المارد الأحمر، استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

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كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

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تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني:
 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

 

مران الأهلي:


ركز مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على النواحى البدنية والتكتيكية، فيما حرص على إعطاء التعليمات للاعبي الأحمر وضرورة الالتزام بتنفيذ النواحى الخططية داخل المستطيل الأخضر.

وخاض الفريق الأحمر مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

 

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