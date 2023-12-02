يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مرتقبة أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

في الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

ومن المقرر أن يذاع لقاء الاهلى ويانج افريكانز بشكل حصري عبر شاشة بي إن سبورتس 6، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت الممكلة العربية السعودية.

مران الأهلي

وخاض لاعبو الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في الجزء الأول من المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات عبارة عن إطالات وفك العضلات قبل بدء الفقرة الفنية، من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً ، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الخميس بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخوض عدة فقرات بدنية تحت متابعة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي مدرب الفريق.

