الأهلي يقترب من ضم مهاجم ميدياما لحل أزمة الهجوم

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم ميدياما الغاني، جوناثان سواه، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لحل أزمة الهجوم.

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وقال زيدان عبر تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع عبر "قناة الشمس"، إن اللاعب سواه موهوب وعمره 23 عامًا فقط، والأهلي دخل في مفاوضات معه هو وصن داونز للفوز بخدماته.

وأضاف، الأهلي وصن داونز دخلا في مفاوضات قوية للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما لفت الانتباه خلال دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكمل، أن بيراميدز أيضًا دخل في هذه المفاوضات، اللاعب أصبح محط أنظار كل الأندية الأفريقية، على رأسهم الأهلي وصن داونز بعدما جمعا معلومات واتصالات مع المسؤولين في ميدياما الغاني وأخيرًا بيراميدز.

ونجح المهاجم الغاني في الموسم الماضي في تسجيل 12 هدفًا في 18 مباراة، ليقود الفريق لتحقيق لقب الدوري الغاني، ليجذب مهاجم ميدياما أنظار كبار الأندية في أفريقيا، حيث يرتفع تقييمه بشكل كبير بسبب جودته الهائلة.