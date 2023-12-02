تفاصيل احتفالية عشية تكريس كنيسة مارمنيا في مدينة نصر

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس اثناسيوس اليوم السبت، بمناسبة "عشية تذكار تكريس كنيسة مارمينا" في تمام الساعة السادسة مساءً.

تقام الفعاليات على مذبح القديس انطونيوس مدة ساعة متواصلة تتخلل إقامة الطقوس الأرثوذكسية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.



تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.