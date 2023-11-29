البابا تواضروس يلقي العظة الروحية بكنيسة الملاك البحري الليلة

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الروحية خلال الاجتماع العام بكنيسة الملاك البحري، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يأتي اللقاء في اطار الدور الرعوي من خلال عقد الاجتماع العام بصورة منتظمة ومن المقرر أن تقام الفعاليات حسب الترتيب المعتاد والذي يستهله خورس الشمامسة ثم تقام مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية، ويتضمن فقرات روحية وحوارية ثم تبدأ وكلمة العظة الروحية استكمالا لسلسة الطِلبات الأرثوذكسية بالقداسات حول مبادئ ومعاني تتم طِلبتها في القداس الإلهية.

شهدت الفترة الماضية نشاط رعوي مكثف لقداسة البابا وذلك بعد عودته من جولته الرعوية بميلانو وفينيسيا بإيطاليا، وتضمنت تدشين عدة كنائس قبطية في الإيبارشيات هنا، كما عاد إلى أرض الوطن وترأس الإجتماع الرعوي الأربعاء الماضي، كما شهد رسامة عدد من القساوسة القصاوصة والاباء الكهنة بالإسكندرية، كما ترأس حفل مرور ١٤٠ عاما على تأسيس دار الكتاب المقدس.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.