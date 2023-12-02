كواليس الساعات الأخيرة قبل صدام الاهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال

يلتقي المارد الأحمر تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، أمام يانج أفريكانز مساء اليوم، في المواجهة التى ينتظرها عشاق في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

والتزم اللاعبون بالتدريبات على تنفيذ الفقرات البدنية العديدة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي للإصابة في مران الفريق اليوم الجمعة قبل لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر غداً السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى عبد المنعم من إصابة في الكاحل ولم يستكمل المران.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية من أجل تحديد إمكانية مشاركته في لقاء الغد وإن كانت النية تتجه لاستبعاده خوفاً من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يقود اندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرات بدنية خاصة للاعبين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

في الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في تمام السادسة من مساء اليوم السبت ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال

وتذاع مباراة الاهلى ويانج افريكانز عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الناقلة الحصري للبطولة والتى تبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورت 6.