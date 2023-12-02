عبدالناصر زيدان: إزالة لافتة الراحل إبراهيم يوسف من الزمالك أغضبني رغم دعمي لمجلس لبيب

أبدى الإعلامي عبدالناصر زيدان، غضبه الشديد بسبب إزالة مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لافتة أسطورة القلعة البيضاء الراحل إبراهيم يوسف، على أحد بوابات ملاعب النادي.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الراحل إبراهيم يوسف أسطورة من أساطير نادي الزمالك ولا يصح أن يتم إزالته برغم حبي ودعمي لمجلس حسين لبيب.

وأضاف، يوسف كان دائما ما يقدم الدعم لي، بعد هجوم الجماهير علي بسبب صوتي، وكان يناديني بالكروان.

وأكمل، أن عائلة الراحل إبراهيم يوسف مستاءةمن قيام مجلس إدارة الزمالك بإزالة لافتة تحمل اسم الراحل على أحد بوابات أحد ملاعب النادي.



وتابع أن عبدالرحمن نجل اللاعب نشر عبر صفحته غضبه وغضب أسرته من هذا الفعل، كما أبدى شقيقه، إسماعيل يوسف تعجبه من إزالة اللافتة واسم الراحل ابراهيم يوسف من خلال وضع صورة للمشهد عبر تويتر والاكتفاء بوضع علامات استفهام