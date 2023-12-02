السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يواجه الصيد والأهلي ضد دلفي فى خامس جولات دورى الكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم السبت ، منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصري الممتاز للكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 والتي تشهد مباريات قوية في المجموعات الأربعة على رأسها الأهلي ضد دلفي والزمالك في مواجهة الصيد. 

 

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، الصيد مع الزمالك و مصر للبترول مع ألعاب دمنهور و الداخلية مع الطيران ،بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، دلفى مع الأهلى و الترسانة مع المقاولون و الشمس مع بتروجت . 

 

فيما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ، الزهور مع الاتحاد السكندرى و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و الاعلاميين مع ايسترن كومبانى ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة ، اسكندرية للبترول مع سموحة و القناة مع هليوليدو و هليوبوليس مع سبورتنج .

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