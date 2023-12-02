السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قصة وأبطال العرض المسرحي "بعيد عنك"

مسرحية بعيد عنك
مسرحية بعيد عنك

يستعد فريق عمل مسرحية "بعيد عنك"، لإنطلاق العرض على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني، يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوميًا عدا الأربعاء من كل أسبوع.

 

قصة وأبطال مسرحية بعيد عنك

ويشارك في بطولة العرض الفنانين: هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أمجد الحجار، عبد العزيز حسين، أحمد الشاذلي، وليد عبد الغني، موسيقى مها عمران، مساعدا الديكور مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، تصوير البوستر أمجد الحجار، تصميم البوستر ممدوح صلاح، المخرج المساعد عبده فضل، المخرج المنفذ أحمد الشاذلي، سينوغرافيا وتأليف وإخراج محمد عبد الستار، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال.

 

العرض مأخوذ عن نص "ليلة ساهرة من ليالي الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني..

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