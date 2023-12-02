"إيديكس 2023" بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية

نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى .





شارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى

واللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح

للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط .

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية





وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التى تبرز إهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدث عالمى بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة ، كذلك كافة التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية ، وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين

من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية

فى ذلك المجال ، وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح كافة الإستفسارات.

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية





حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين

وممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية .

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية



