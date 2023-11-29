مانشستر يونايتد يسجل رقمًا سلبيًا في دوري أبطال أوروبا

سجل فريق مانشستر يونايتد رقمًا سلبيًا لأول مرة بعد تعادله مع فريق جالطة سراي التركي اليوم في دوري أبطال أوروبا اليوم وتلقي شباكه ثلاثة أهداف.

وسقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل على يد جالطة سراي في المباراة التي جمعتهما اليوم علي سامي ين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباستقبال شباك اليونايتد 3 أهداف اليوم يصل مجموع الأهداف التي دخلت مرمى الفريق الإنجليزي 14 هدفًا في 5 مباريات.

وبذلك يصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق انجليزي في تاريخ دوري أبطال أوروبا استقبل أهداف خلال أول خمس مباريات من دور المجموعات "14 هدف في خمس مباريات" .

تين هاج يعلق على نتائج الفريق

وعلق المدير الفني إريك تين هاخ على نتائج الفريق في دوري الأبطال قائلًا:" أنا متأكد تمامًا أننا سننجح على المدى الطويل ولكن من أجل البقاء في دوري أبطال أوروبا علينا الفوز في المباراة القادمة".

بهذا التعادل يبقى فريق مانشستر يونايتد المباراة في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط, بفارق الأهداف عن كوبنهاجن الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.