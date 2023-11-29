مانشستر يونايتد يتعادل مع جالطة سراي في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مانشستر يونايتد و جالطة سراي بثلاثية لكل فريق مساء اليوم على ملعب علي سامي ين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح اليونايتد مهرجان الأهداف في المباراة مبكرا بالدقيقة 11 عن طريق اللاعب أليخاندرو غارناتشو، ثم أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل النجم المغربي حكيم زيياش الهدف الأول لجالطة سراي ويعيد الفريق التركي للمباراة بعد انتهاء الشوط الأول 2-1.

وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب سكوت مكتوميناي من تسجيل الهدف الثالث لليونايتد عند الدقيقة 55 ليعتقد الفريق الإنجليزي أنه حسم اللقاء، ولكن كان للفريق التركي رأي أخر، حيث تمكن حكيم زياش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 71 من عمر اللقاء سجل كريم أكتورك أوغلو الهدف الثالث لجالطة سراي ليعود الماراثون إلى نقطة البداية مرة أخرى, ويحسم التعادل اللقاء ويحصل كل فريق على نقطة.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندري أونانا

الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

الوسط: سفيان أمرابط- سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز

الهجوم: أنتوني- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو

بهذا التعادل يبقى فريق مانشستر يونايتد المباراة في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط, بفارق الأهداف عن كوبنهاجن الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.