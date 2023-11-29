زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

حصل أحمد مصطفى "زيزو " لاعب وسط فريق الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرض الملعب عقب نهاية اللقاء.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد السلام

وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني إلى الجماهير من أجل الاحتفال معهم بعد انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.