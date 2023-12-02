بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا اليوم

يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة جامي باتسيكو المدير الفني ضيفا علي نظيره نواذيبو في السادسة مساء اليوم السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع فريق بيراميدز تحقيق فوزا مهما بالجولة الاولي أمام مازيمبي، بدوري الأبطال، في حين يسعي نواذيبو لتحقيقي فوزه الأول بالمجموعة الأولي.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

قائمة بيراميدز

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

في خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

في خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

في الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.