إسرائيل.. وفاة 5 أسرى داخل قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تأكد من وفاة خمس من الرهائن، الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن الدولة العبرية استعادت جثة أحدهم، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم".

وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت): "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".

وأفاد الجيش بأن جثمان تسارفاتي تم "تحديد مكانه في الأيام الماضية"، وأن العائلة أبلغت بوفاته الأربعاء.

وكان تسارفاتي خطف خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أثناء حضوره حفلا موسيقيا في جنوب إسرائيل.

وبحسب هاغاري، فإن حركة حماس ما تزال تحتجز "136 رهينة من بينهم 17 من النساء والأطفال".





