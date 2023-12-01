انتقام أعمى.. تفاصيل تقطيع جسد عامل بـ"السكين " في السلام

شهدت منطقة السلام بالقاهرة واقعة بشعة، لقي عامل مصرعه على يد نجار والذي تعدى على الضحية بسلاح أبيض واصابه بعدة طعنات نافذة أودت بحياته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط القاتل الذي أقرا بجريمته لوجود خلافات سابقه بينهما .



تفاصيل الواقعة كانت بورود إشارة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ، من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم بدائرة القسم) توفى أثناء إسعافه مُتأثراً بإصابته بجرح طعني إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

بإجراء الفحص والتحريات، تم التوصل إلى حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفي بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته، كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو في حقه بنطاق محافظة بورسعيد.

تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وفي واقعة آخرى..كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدرسة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة ، بتلقيها إتصال من سيدة إدعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الإستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الإئتمانى لحسابها بالشركة المشار إليها، وإستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة وإستخدمته فى عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكترونى من حساب المبلغة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (عاطلة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – بطاقتى دفع إلكترونى بإسم المتهمة – دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الإستهلاكية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.