توافد المصريين فى السعودية على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم

شهدت لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية بجدة والرياض إقبالا من المصريين العاملين بالسعودية بعد صلاة الجمعة. بدأ المصريون فى التواجد بكثافة للإدلاء بأصواتهم عبر 42 لجنة فرعية.

كانت السفارة المصرية قد انتهت من إعداد خيام مكيفة لاستقبال الناخبين، إضافة إلى القاعات الداخلية، وتم توفير خدمة الإنترنت لتشغيل «التابلت»، وتجهيز صناديق شفافة لبطاقات الاقتراع، وصناديق لإبداء الرأى بداخلها، مع توفير عدد من اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأوراق والأدوات اللازمة للعملية الانتخابية.

وقام بعض أفراد الجالية بتوفير الحافلات اللازمة لنقل الناخبين إلى مقر لجنتى الرياض وجدة.

وكانت السفارة المصرية قد انتهت من إعداد خيام مكيفة لاستقبال الناخبين إضافة إلى القاعات الداخلية، وتم توفير خدمة الإنترنت لتشغيل «التابلت»، وتجهيز صناديق شفافة لبطاقات الاقتراع، وصناديق لإبداء الرأى بداخلها، مع توفير عدد من اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأوراق والأدوات اللازمة للعملية الانتخابية.

ويتابع السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية سير العملية الانتخابية فى لجان جدة والرياض. اطمأن السفير على انتظام عملية التصويت طبقا للإجراءات التى حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال السفير إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالمصريين فى الخارج من خلال وضع العديد من التسهيلات للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية باعتبار حقه فى بلده الأم. وأشار إلى أن السفارة المصرية فى السعودية استقبلت الناخبين فى جاهزية كاملة.

وأعلن فتح المقار الانتخابية على مدار أيام التصويت اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أو حتى خروج آخر مواطن.

وأشار إلى شروط وإجراءات التصويت التى تتضمن وفقا للقانون أن يكون جواز السفر سارى الصلاحية، وقال إن القانون منح رئيس اللجنة الحق فى الموافقة أو لا على تصويت المواطن بمقر البعثة الدبلوماسية والسفارة. وأعلن السفير المصرى تيسير نقل أبناء الجالية المصرية على مدار الأيام الثلاثة إلى المقار الانتخابية، موجهاً فى الوقت ذاته الشكر للسلطات السعودية التى ستوفر كافة التسهيلات والتأمين لأبناء الجالية حتى يتسنى التصويت بأمن وأمان.